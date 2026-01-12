ボートレース芦屋のＧ?「全日本王座決定戦開設７３周年記念」が１２日、開幕。レースに先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場選手５２人が集まったファンにあいさつした。峰竜太（４０＝佐賀）は当地６４周年から６６周年まで３連覇、６８周年と大会４Ｖの実績とあって「芦屋は俺に任せなさい！」と豪語。今大会の活躍を誓った。