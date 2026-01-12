陸上女子８００メートルの日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高３年）が１２日、大阪市内で取材に応じ、高校卒業後、実業団の積水化学に入ることを明らかにした。同日にヤンマースタジアム長居発着で行われた大阪高校女子駅伝に出場した母校の付き添いで訪れた際に取材に応じ「高校卒業後ももっと強くなりたい」と話した。男子８００メートルの元日本記録保持者・横田真人氏に師事する意向を示した。 ８００メートルを専