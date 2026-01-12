◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）東幕下２８枚目・矢後（押尾川）が西２７枚目・大喜翔（追手風）を突き落として白星発進を決めた。激しい突き押しの応酬。最後は土俵際でもつれるように大喜翔が崩れ落ちた。「体が動いた？そうですね。まわしを取りたい気持ちはありましたけど、これからですね」と息を弾ませながら答えた。不完全燃焼の場所が続いた。昨年の名古屋場所は６勝１敗の好成績で１６枚目まで