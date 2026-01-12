イーサン・ホーク（55）が10代の娘たちから、姉マヤ・ホーク（27）の方が有名と言われたそうだ。イーサンと妻ライアン・ショーヒューズの間に生まれたクレメンタイン（17）とインディアナ（14）の同級生の間では『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に出演している異母姉マヤの方が父親より知名度が上だという。 【写真】父より有名!?な娘と2ショット 自身のテレビシリӦ