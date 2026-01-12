ドチザメ提供：渋川マリン水族館 岡山県玉野市の渋川マリン水族館は、子どもたちに生き物に興味をもってもらおうと、水槽の魚にエサやりができる体験イベントを行います。 普段は入ることができないバックヤードに入り、普段は海の底で甲殻類などを食べるドチザメやアカエイなどにエサをやり、食べる様子を観察できるということです。 「おさかなエサやり体験」は、今後、2026年1月18日、25日（いずれも午後2時