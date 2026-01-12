フェイスブックとインスタグラムを運営するメタがオーストラリアの青少年ソーシャルメディア（SNS）利用制限措置に基づき16歳未満と推定されるアカウント約55万件を閉鎖した。メタは規制を遵守しながらも、該当措置の実効性が落ちるとして公開的に反対の立場を明らかにした。11日（現地時間）のブルームバーグ、AFP通信などによると、メタはブログ公示を通じてオーストラリアで16歳未満と推定されるインスタグラムのアカウント約33