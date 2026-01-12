“ひろみちおにいさん”の愛称でNHK「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんを務めたタレント佐藤弘道（57）が12日、X（旧ツイッター）を更新。新成人へエールを送った。「今日、成人式を迎える皆さん、おめでとうございます」とすると、「律正しい大人だけでなく、子ども心を忘れない純粋な大人も必要です！自分らしい大人になりましたね産んでくれた親に感謝もしましょう！」とつづり、最後は「おめでとうございます」