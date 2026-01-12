香川県は、東かがわ市で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置が、きょう（12日）完了したと発表しました。 【写真を見る】東かがわ市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置が12日午後2時完了香川県が発表 香川県によりますと、きょう（12日）午後2時、鳥インフルエンザが発生した東かがわ市の養鶏場の防疫措置が完了したということです。 おととい（10日）から始まった防疫措置では、養鶏場で飼育され