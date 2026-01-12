ロンドン・ヒースロー空港のターミナル5に、「ゴードン・ラムゼイ・プレーン・フード・マーケット」がオープンした。スコットランド出身のスターシェフでテレビタレント、作家のゴードン・ラムゼイ氏と協力してオープンする、ゴードン・ラムゼイ・レストランツ・グローバルの複数のブランドを楽しめるマーケットスタイルの店舗。フルイングリッシュブレックファースト、バターチキンカレー、イディオットサンドイッチ、フィッシュ