男子で優勝した山元豪＝大倉山ノルディックスキーのHBC杯ジャンプ競技会は12日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で行われ、男子は複合で2018年平昌冬季五輪代表の山元豪（ダイチ）が133メートル、137メートルの合計238.0点で3季ぶり2度目の優勝を果たした。53歳の葛西紀明（土屋ホーム）は4位。女子は岩佐明香（大林組）が109.5メートル、131.5メートルの171.1点で初優勝した。男子の小林陵侑（