男子テニスの12日付世界ランキングが発表され、望月慎太郎（木下グループ）は110位から112位に後退した。西岡良仁（ミキハウス）は114位。1位のカルロス・アルカラス（スペイン）ら上位3選手は変わらなかった。（共同）