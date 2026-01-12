女優の小雪（49）が、11日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。MCの井桁弘恵（28）にアドバイスした。井桁が小雪に「私、今28歳なんですけど、28歳の時ってどういうふうに仕事と家庭とか、ワークライフバランスみたいな。どんなふうに考えていらっしゃいました？」と聞くと、小雪は「28歳って、どんな感じの悩みですか？」と逆に質問した。井桁は「仕事もばりばりできる年齢でもあるし、でも、結婚する