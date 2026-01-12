【漫画】本編を読む「ルールの中で目一杯楽しみましょ」私たちは日々の中で、正しさばかりを追い楽しむことを忘れてしまいがちだ。仕事、家庭、人間関係――。気づけば「どう生きたいか」よりも「どうすべきか」ばかりに腐心している。『マダムが教えてくれたこと』（ユニカ/KADOKAWA）は、そんな凝り固まった私たちに、人生を知り尽くしたマダムが、軽やかに楽しむコツを教えてくれる作品だ。この物語の中心にいるのは、喫茶