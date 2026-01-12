【モデルプレス＝2026/01/12】IZ*ONE（アイズワン）出身のクォン・ウンビが1月11日、自身のInstagramを更新。赤いチェックの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】元IZ*ONE「スタイル良すぎ」と話題の胸元大胆衣装姿◆クォン・ウンビ、美デコルテ際立つ衣装披露クォン・ウンビは「2026」と手を振る絵文字を合わせて投稿。美しいデコルテが際立つ赤いチェックのホルターネックの衣装を着用し、スマートフォンで鏡越しに自