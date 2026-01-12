【モデルプレス＝2026/01/12】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗が1月12日、都内で開催されたドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（2月1日19時よりFODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）完成記念プレス発表会に、植村颯太、中山脩悟、Chaikamon Sermsongwittaya（Boss・ボス）、Nuttarat Tangwai（Noeul・ノウル）、原作のMAME Orawan Vichayawannakulと共に出席。撮影の裏話を語った。【写真】タイBLリメイ