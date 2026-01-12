女優の平祐奈（26）が12日、自身のインスタグラムを更新。“親友”との2ショットを公開した。「21歳差のかわいい親友」と書き出した平。「瑛茉ちゃん6歳おめでとう」とつづって子役の倉田瑛茉との2ショットをアップした。2人は25年のドラマ「あなたを奪ったその日から」で姉妹役として共演。「次はチョコケーキ食べる約束したんだ」とつづった。ファンからは「素敵です」「やっぱり、似てる姉妹だからか」「カワイイな」「