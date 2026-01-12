料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ10周年感謝祭SP」（前8・15）に生出演。斬新すぎる行動にスタジオを驚かせた。2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの女優・北川景子や脚本家の三谷幸喜氏らと調理した。そ