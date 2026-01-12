12日朝、愛知・名古屋市の県営住宅で火事があり、住人とみられる女性1人が死亡、男性1人が意識不明の重体です。警察と消防によりますと午前7時前、名古屋市南区の県営住宅の8階の部屋から煙が出ていると119番通報がありました。消防車などあわせて21台が出て、火は約1時間20分で消えましたが、火元の部屋で見つかった80代くらいの女性が搬送先の病院で死亡が確認され、50代くらいの男性が意識不明の重体だということです。この火事