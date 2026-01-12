【エルサレム＝栗山紘尚】茂木外相は１１日午後（日本時間１２日未明）、訪問先のイスラエルで記者団に対し、抗議デモが続くイラン全土の危険情報を「渡航中止勧告」（レベル３）以上に引き上げたと明らかにした。茂木氏は「情勢の悪化を深く懸念している。通信状況が非常に悪く、邦人保護に万全を期したい」と述べた。