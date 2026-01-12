たんぽぽの川村エミコが１１日、Ｘを更新。昨年、意外な才能で「佳作」を受賞していたことを明かした。川村は「２カ月前とかなのですが、第４０回北沢楽天漫画大賞において佳作を受賞させていただきました」と漫画コンクールで佳作を受賞したと報告。「さいたま市立漫画会館にて２０２６年１月２５日まで展覧されています」と告知した。Ｘには受賞作品と賞状の写真もアップ。「年がら年中熱中症」というタイトルと、味のあ