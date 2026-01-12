世界初の試みとして、地球深部探査船が南鳥島近海でレアアースの試験採掘を行うため、12日朝に出航しました。地球深部探査船「ちきゅう」は、約2000km離れ日本の最も東に位置する南鳥島へ向け、12日朝に静岡県の清水港を離れました。「ちきゅう」はEEZ（排他的経済水域）で、海底約6000メートルまでパイプを下ろし、レアアースを含む泥を回収する試験に臨みます。海洋研究開発機構は、これまでに「レアアース泥」の存在を確認して