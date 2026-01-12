体操着や上履き、水筒など、通学時の荷物は思ったよりも多くなる場合があります。株式会社NEXER（東京都豊島区）とランドセル専門メーカーの『ララちゃんランドセル』が共同で実施した「ランドセル問題の現実」に関する調査によると、5人に1人が「ランドセルに荷物が入らなかった経験がある」と回答。教科書の大型化などの影響もあり、ランドセルの容量不足は、多くの家庭にとって見過ごせない課題となっているようです。【写真】