大人4〜5人が寝られる快適仕様！アウトドアは今や一過性のブームではなく、豊かなライフスタイルのひとつとして広く定着しました。なかでも車中泊は、自由な旅を楽しめる「自分だけの移動基地」として安定した人気を誇っており、昨今のオートキャンプ場の盛況ぶりや、ミニバンやSUVをベースにした「キャンパー仕様」へのカスタムが一般化したことからも、その勢いが伺えます。【画像】超カッコいい！ これがマツダの「車中泊ミ