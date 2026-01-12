ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。編集部が選ぶ、2025年12月ママスタセレクト人気まんがベスト10は？第10位＜寄り添わない夫・離婚への猶予＞後追いがストレス。協力してくれないモラパートナー 原案・ママスタ脚本 motte作画・春野さくら編集・海田あと第9位＜義実家への里帰りNG？＞妊娠した私に義両親「頼ってね」わーい！いっぱい甘えるゾ 原案・ママスタ脚本 mot