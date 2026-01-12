私はマユミ。娘のサラの成人式の翌日、中学時代のアルバムを開き、友人のリョウコちゃんの写真をサラと一緒に眺めていました。まわりが可愛らしいものに夢中になっていた中、当時からひとりボーイッシュで活発だったリョウコちゃん。もしかしたらそれは、単なる個性ではなく、性別への違和感だったのかもしれません。サラが「リョウちゃんは自分の道を突き進んでいて誇らしげだった」と語るのを聞き、私はようやく気づきました。リ