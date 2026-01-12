女子テニスの12日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は16位で変わらなかった。内島萌夏（安藤証券）は二つ上げて87位。1位はベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位はイガ・シフィオンテク（ポーランド）で動かず、3位にコリ・ガウフ（米国）が浮上した。（共同）