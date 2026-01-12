群馬県桐生市梅田町で１１日午前に発生が確認された山林火災について、市は１２日、午後１時に鎮火したと発表した。約２ヘクタールを焼き、けが人はいなかった。県の災害派遣要請を受けた陸上自衛隊のヘリなどが消火を続けていた。