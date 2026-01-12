アイドルグループ「ＮＭＢ４８」の塩月希依音ら新成人１０人が１２日、大阪天満宮で行われた「二十歳の集い」に出席した。今年２０歳となるＮＭＢ４８のメンバー１０人が華やかな振り袖に身を包み、神社・本殿に足を踏み入れた。神職による祝詞が始まると神妙な面持ちで聞き入り、玉串を奉納し、破魔矢を受け取り、御祈祷後に取材に応えた。二十歳の目標を聞かれた塩月は「ＮＭＢ４８で大阪城ホール規模の１万人以上の会場で