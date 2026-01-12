東京市場は成人の日の祝日のため休場 17:50デギンドスECB副総裁、討論会出席 13日 0:00ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演 1:30米3年債入札（580億ドル） 2:30ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 2:45バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 3:00米10年債入札（390億ドル） メルツ独首相、インド訪問（13日まで）モディ首相と