１月１２日の中山９Ｒ・成田特別（４歳上２勝クラス、ダート２４００メートル＝１６頭立て）は、柴田善臣騎手が騎乗したダカラフェスティヴ（牝４歳、美浦・奥平雅士厩舎、父ミッキーグローリー）が勝利。自らのＪＲＡ最年長勝利記録を、５９歳５か月１４日に更新した。勝ちタイムは２分３５秒８（良）。道中は最後方から進め、上がり３ハロン最速となる３８秒６の末脚を引き出しての差し切り勝ち。今年で６０歳を迎える年男の