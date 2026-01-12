関東各地で11日から山火事が発生し、現在も消火活動が続いています。神奈川県秦野市の塔ノ岳への登山ルートにある山小屋で11日、山火事が発生し、1日以上が経ったいまも延焼が続いています。消防によりますと12日午前7時半ごろから消火活動を再開し、自衛隊のヘリコプターなどでも放水が行われているということです。これまでに、少なくとも3000平方メートルが焼失し、鎮火のメドは立っていません。また、群馬県桐生市でも11日から