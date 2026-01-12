阪神の石井大智投手（２８）が１２日、尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開した。今年３月のＷＢＣで侍ジャパン入りが決定していて、この日もＭＬＢ球でキャッチボール。日の丸を背負っての世界一と、タテジマでの連覇に向けて始動している。「ＷＢＣがあって調整が早くなったり、ボールが変わったり、環境の変化は仕方ない。そこを考えすぎずに、気持ち的には焦らず焦るって感じですね」ボールやピッチクロッ