イングランド・プレミアリーグのリバプール戦でシュートを放つアーセナルのデクラン・ライス＝8日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（5〜11日）でイングランドは首位アーセナルがリバプールと0―0で引き分け、勝ち点49とした。2位マンチェスター・シティーは3戦連続引き分けで6差のままだった。イタリアはインテル・ミラノが3位ナポリと1―1で引き分けるなど、1勝1分けで勝ち点を43とし、首