「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園−鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）ともに初優勝を懸けた一戦がキックオフとなった。神村学園が幸先良く先制し、前半３０分にはＰＫを獲得。鹿島学園は大ピンチを迎えたが、ＧＫプムラピースリブンヤコがスーパーセーブをみせ、チームを救った。２点差なら崖っぷちに追い込まれる中、反応良く右に飛び、ゴールを許さず。こぼれ球を押し込まれかけたが、ポストにすくわれた。Ｕ