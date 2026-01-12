イーグルス戦でタッチダウンを奪い、喜ぶ49ersの選手たち＝フィラデルフィア（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロフットボールNFLは11日、フィラデルフィアなどでプレーオフの1回戦3試合が行われ、ナショナル・カンファレンス（NFC）はワイルドカードのフォーティナイナーズ（49ers）が昨季のスーパーボウル王者で東地区1位のイーグルスを23―19で破り、準決勝に進んだ。アメリカン・カンファレンス（AFC）はワイルドカード