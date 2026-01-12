「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）元大関・貴景勝の湊川親方がトークショーを行った。幕内優勝４回を誇る湊川親方だが、「現役時代に一番対戦したくなかった力士」に言及。「やっぱり大栄翔関かな、と思います。大げさじゃなしに、土俵の下に叩きつける気持ちで現役の時はやってたので、唯一そういうことがしづらかった」と、埼玉栄高校で３学年上の先輩力士の名前を挙げた。土俵上では当然、真剣勝負を繰り広