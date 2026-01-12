国内最高峰レース「スーパーフォーミュラ」で戦う女子大生レーサー、Juju（野田樹潤）が自身のX（旧Twitter）を更新。20歳という節目の年を迎えるにあたり、サーキットでの表情とは一変した“艶やかな着物姿”を公開した。 【画像】吉田優利は透け感ピンク、金澤志奈は肩出し…女子プロが“本気”ドレス姿披露「ゴルフ場と全然違う」 「戦う顔」から一転、あどけなさと大人の色気