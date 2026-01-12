夏のインターハイ王者の神村学園は１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝戦で鹿島学園と対戦している。神村学園は19分にFW日郄元の得点で先制。試合を優位に進めるなか、39分にMF堀ノ口瑛太が追加点を奪う。ペナルティアーク手前でキープした背番号６は右足を強振。鋭い一撃をゴール右にぶち込んだ。 目の覚めるようなミドル弾。ネット上では「すげえゴール」「神村の２点目すごかった」「スーパーゴー