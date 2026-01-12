1月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝で、神村学園（鹿児島）と鹿島学園(茨城)が対戦している。試合開始早々から球際の激しい攻防を繰り広げたなか、最初にシュートチャンスを迎えたのは鹿島学園。10分、右サイドからの木下永愛のクロスに清水朔玖が頭で合わせたが、枠の上に外れる。その５分後にはドリブルでボックス内に侵入した三浦春人が左足のシュートを放つも、神村学園GK寺田健太郎にキャッチされた。ピンチ