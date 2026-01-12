日本代表MF田中碧が所属するリーズは現地１月11日に開催されたFAカップの３回戦で、２部のダービーとアウェーで対戦。３−１で快勝を飾った。この試合に先発した田中は攻守に躍動。１−１で迎えた59分には、味方のシュートを相手GKが弾いたところに反応し、決勝ゴールを奪ってみせた。このパフォーマンスを現地英国のメディアも絶賛。『SPORTS DUNIA』はチーム最高評価の「９点」をつけ、こう称えた。 「間違いなくこの