明日1月13日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは高橋文哉、天海祐希、千秋、井戸田潤（スピードワゴン）、佐藤三兄弟。■双子夫婦から生まれた子供は双子なのか？timelesz・松島聡が仰天現場のロケに初挑戦！VTRでは、兄弟姉妹にまつわる珍しい出来事や衝撃事件を紹介。前代未聞の双子同士のお見合いが成立！デートもプロポーズも結婚式も一緒!?仲良し双子夫婦の仰天生活に迫る。ほか、兄がムカ