阪神・石井大智投手（28）が12日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で自主トレーニングを公開した。この日は、WBCで使用される大リーグ公式球でのキャッチボールやランメニュー、ウエートトレーニングなど約6時間みっちり練習。3月に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を控える中で、「WBCがあって調整が早くなったり、ボールが変わったり環境の変化は仕方ないので。そこを考えすぎずに気持ち的