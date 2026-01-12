◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝 神村学園-鹿島学園(12日、国立競技場)第104回高校サッカー選手権の決勝戦が12日に行われ、スペシャルゲストとして招かれたサッカー日本代表の森保一監督が、試合前にメッセージを送りました。決勝は神村学園(鹿児島)と鹿島学園(茨城)が激突。ともに勝てば初優勝です。森保監督は「これまでの戦いも非常にレベルの高いプレーを見せてくれた」と話し、「この決勝の舞台を目指して頑張って