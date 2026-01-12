◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝 神村学園-鹿島学園(12日、国立競技場)高校サッカー選手権決勝で、鹿島学園(茨城)のGKプムラピー スリブンヤコ選手がチームを勇気づけるPKストップを見せました。神村学園(鹿児島)に1点を先制されて迎えた前半30分、キャプテンの齊藤空人選手がペナルティーエリア内で相手選手を倒し、PKを与えます。このピンチに立ちはだかったのがプムラピー選手でした。緊張のPK、ゴール左を狙った相手