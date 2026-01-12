埼玉県内各地で１１日、成人式が開かれ、新成人たちが喜びを分かち合った。その中の一人に、児童養護施設出身で川越市に住む大学生の男性（２０）がいる。これまでの２０年を振り返り、新しい人生を切り開いていくことを誓った。（西部悠大）同日朝、久しぶりというスーツに身を包んだ男性の表情は晴れやかだった。「これまでの人生を思い返し、どんな大人になりたいか改めて考えてみたい」と言い、会場へと向かった。男性は