タレントの若槻千夏（41）が12日、自身のインスタグラムを更新。自身の成人式での写真を公開した。【写真あり】若槻千夏の成人式ショットイケメンの父も顔出し若槻は「娘が顔より大きな髪型で成人式を迎えたとしても隣で笑顔でいれる親に私もなります#成人の皆さんおめでとうございます」と父との写真を添えて公開。ファンからは「お父さんもお顔立ちが整っている」「お父様イケメンすぎる」「ステキなお父様」などといっ