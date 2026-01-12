お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀（36）が12日までに自身のインスタグラムを更新。芸人仲間とのオフショットを公開した。「小籔さん新年会」と書きだした稲田。「という名の大相談女子会良き夜すぎました」と報告し集合写真をアップした。お笑いタレント・小籔千豊と稲田のほかに「エルフ」のはる、荒川、「蛙亭」イワクラ、ヒコロヒーの姿が。「パスタの量が選べて小籔さんは写真の20倍食べてはった！ご馳走さまでした」