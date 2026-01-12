Photo: SUMA-KIYO ROOMIE 2025年10月27日掲載の記事より転載 脱いだジャケットやマフラーなどをさっと放り込める、使い勝手のよいバッグがほしかった僕。PCなどのガジェット類もよく持ち歩くので、できれば雨や雪にも強い防水性のあるものがいい！そう思って探していたところ、ようやく「これだ」と思えるリュックに出会いました。悪天候でも頼りになる！