デベロップは、2026年2月5日(木)に兵庫県丹波市へコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丹波」を開業します。斬新な外観と快適な空間を兼ね備えた「HOTEL R9 The Yard」シリーズとして、全国で124店舗目のオープンとなります。 HOTEL R9 The Yard 丹波 開業日：2026年2月5日(木)予約受付開始：2026年1月29日(木) 15:00場所：兵庫県丹波市氷上町横田631-1アクセス：【お車】北近畿豊岡自動車道「氷上IC」より車で約3