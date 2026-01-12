BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ『e-BANPRESTO』にて、TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の人気企画を商品化した「家庭用電気イスゲーム」の予約受付を開始しました。番組内で繰り広げられた手に汗握る心理戦を、実際に体感できるギミック付きで再現したパーティーゲームが登場します。 BANDAI SPIRITS「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」&